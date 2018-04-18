男子上山巡水源遇難 警摸黑搜救家屬感動

2018-04-18 12:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔分局泰武分駐所16日晚間7點接獲民眾報案，65歲的張姓村民上午上山巡視水源，到晚上仍音訊全無，對大武山山況熟悉的副所長鍾春明，立即整頓裝備聯繫消防隊救難人員一起摸黑入山，最終在17日凌晨約海拔700公尺山溪旁發現張男，張男身上雖無外傷但已無生命跡象，由於水源地多是荒野無人之地，非一般登山步道路線可以抵達，鍾春明憑著經驗循線找到張男，搜救人員7人1組接棒，連夜將張男遺體搬運下山，讓家屬格外感動。

家屬向警方表示，張男16日上午就上山替村莊巡視水源，一直到當天晚上7點多還沒下山，且山區沒有訊號無法聯繫，又擔心有心臟疾病史張男身體不適，所以向警方求助。

鍾春明說，因為駐守地方多年，當家屬形容水源地位置時，他就掌握了張男的去向，但水源地並非一般登山步道，沒有路線可循，必須憑藉地形地勢方向，攀爬、朔溪才能抵達，加上摸黑入山，讓搜救行動格外困難。

鍾春明也表示，他們一路尋至北大武山瓦魯嘶溪支流，在往神秘谷方向約海拔700多公尺山溪發現張男，張男當時躺在溪床旁，身上沒有外傷但已無生命跡象，初步研判應是心肌梗塞，為了協助張男下山，搜救人員分工合作，在崎嶇的山路上搬開石頭、樹枝，開闢一條下山的小徑，並以擔架連夜把張男扛下山。

家屬也向警方表示，他們知道水源地路線崎嶇，雖然結果讓人不捨，但搜救人員連夜搶救，讓家屬非常感動，對所有搜救人員至上無盡謝意。