全家都出事？男按摩師連續向富婆借錢 理由真多…

2018-04-18 12:05

［記者楊政郡／台中報導］從事按摩業的陳男有一張「三寸不爛之舌」，得知常客吳婦頗有財力、富愛心，裝可憐說哥哥酒駕肇事、阿嬤生病住院、媽媽出車禍等理由需款周轉，把吳婦當作提款機，短短一個月內開口借錢6次，借走68萬8000元，最後的20萬吳婦身邊無現金，還向友人調借，友人才提醒她怪怪的，後來查出他借到錢都拿去酒店尋歡作樂，都是編出來騙她的理由，檢察官依詐欺罪起訴。

起訴書指出，陳男（31歲）106年間在北區族顆養生會館擔任按摩師，按摩時段閒聊談天，又以低姿態、窮人家又有理想、有志氣、上進青年，吳婦（中年婦人）常去消費而孰識，也抱著照顧晚輩、提攜後進的心態，得知吳婦頗有財力，竟從106年3月1日起陸續以哥哥酒駕肇事、阿嬤生病住院、媽媽出車禍、姪女過世、房屋裝修及妹妹開店需款周轉，開口向吳婦借錢。

一開始就2萬，還開立本票給吳婦，後來開口12萬8000元，再者又是20萬、25萬、9萬、20萬等，而最後一筆在3月23日很緊張得來電給吳婦說急需20萬週轉，吳婦身邊沒那麼多現金，還去向友人開口調借。

而事後友人對吳婦的這位有人產生興趣，追問她每次的借款理由，才發現怪怪的，私下才發現滿口謊言，都是編出來的理由，查出這些錢都被他拿去酒店尋歡作樂、花天酒地。

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