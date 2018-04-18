熟客趁醉性侵酒女 法官認為「堪可憫恕」輕判

2018-04-18 11:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子去年8月間，於中市一家知名酒店喝花酒，由酒女阿芳陪酒，阿芳卻喝得醉醺醺，被陳男帶出場到汽車旅館，趁醉酒性侵害得逞，陳男只付每小時1600元出場費，沒有再額外給錢，性侵時也沒戴保險套，法院審理時，他辯稱小芳為錢誣陷，台中地院依乘機性交罪判處3年6月徒刑，他不服判決上訴，台中高分院法官認為他是小芳的常客，二審時坦承犯錯，已賠償25萬元和解，「堪可憫恕」而減刑，改判1年8月徒刑，可再上訴。

判決書指出，阿芳（化名）是中市一家知名酒店的女公關（酒女），陳男是常客（熟客），去年8月6日晚間，陳男由阿芳陪酒唱歌，約2小時後，阿芳喝醉酒，陳男遂將阿芳「帶出場」，驅車到汽車旅館，趁阿芳爛醉時性侵害得逞，阿芳驚醒並佯稱身體不舒服，要回酒店拿藥，陳男遂於當天深夜11時許，將小芳載回酒店後離去，小芳翌日清晨報警，醫院於阿芳體內採集到陳男基因，顯示陳男沒有戴保險套。

台中地院一審時，陳男辯稱是性交易，阿芳全程意識清楚，還會抱著他，他懷疑自己答應要買阿芳10天全場的承諾跳票，阿芳為錢而誣陷，他已付給阿芳25萬元和解金，阿芳還向台中地檢署聲請犯罪被害補償金，顯示阿芳控告之舉都是為了錢。

一審法官認為，陳男辯稱性交易，但除了每小時1600元出場費之外，陳男並未支付性交易的費用，又沒有戴保險套，違反一般性交易常理，監視器畫面又顯示，阿芳走出酒店時步伐不穩，顯示嚴重酒醉，陳男雖賠償25萬元和解，但並未坦承犯錯，依趁機性交罪判處徒刑3年6月。

陳男上訴二審，改口坦承犯錯，台中高分院認為，趁機性交罪可處3年以上、10年以下徒刑，陳男不尊重阿芳性自主決定權，行為雖非議，但他已坦承犯行且與阿芳和解，犯後態度已改善，陳男又是阿芳的熟客，因一時失慮而觸法，與隨機且手段殘暴的性侵害犯不同，也沒有讓阿芳受到傷害，並非兇惡殘暴之徒，援用刑法59條規定「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，輕判徒刑1年8月。

至於宣告緩刑部份，二審認為，陳男於1991年違反麻醉藥品管理條例判刑5年，潛逃至2010年執行時效完成，都沒有入獄執行，因此，沒有宣告緩刑的餘地，全案可再上訴。