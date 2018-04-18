三惡煞台北鬧區襲擊名律師 高院認定教訓目的判傷害罪

2018-04-18 11:58

〔記者楊國文／台北報導〕知名律師葉建廷，前年6月清晨在台北鬧區遭3名蒙面男子以鐵製甩棍、鐵鎚埋伏圍毆，台北地檢署原依殺人未遂罪嫌起訴3男，高等法院審理後認為3人主要攻擊腰部、四肢，不到1分鐘即罷手，沒有殺人意圖，且符合自首規定，今依傷害罪判3人6至10月不等徒刑；可上訴。

判決刑期方面，主謀黃晨銨判10月徒刑，共犯陶彥誠、蔡逸晟各判6月，可易科罰金18萬元。案發時傳出動機論，盛傳有幕後藏鏡人，但黃晨銨一口咬定下手動機是不滿葉建廷為財團大老闆打官司，才糾眾教訓他，陶、蔡兩人則稱不認識葉，是應黃之約才一同攻擊葉。

前年6月22日上午7時半許，3人戴著棒球帽、口罩埋伏在北市辛亥路、新生南路口的建國高架道路橋墩下堵葉，8點半葉步行現身，3人乃尾隨他走到台大體育館外側的人行道，包圍葉建廷持械揮擊葉建廷，隨即攔小黃逃逸，葉建廷頭臉、手腳多處掛彩，肋骨斷裂。2天後3人至大安分局自首。

台北地院認定黃等3人在警方尚未鎖定對象時主動到案，符合自首要件，因此皆予減刑。

合議庭認為，葉建廷頭部只有前額撕裂傷，其餘傷勢集中在軀幹與四肢，並非攻擊要害，監視器畫面顯示3人攻擊範圍皆為肩部以下，身高180多公分的葉彎腰閃避時才被打到頭，全身傷勢也僅皮肉傷，3男也都供稱只是想教訓葉，不慎甩到頭；3男選擇在白天人潮眾多的大街上犯案，未經阻止就停止攻擊，因此認定黃等3人沒有殺人犯意，依共同傷害罪判6至10月不等徒刑。

黃等3人認為一審判刑太重，檢方則認定黃等3人有殺人故意，且一審判決太輕，均上訴高院。高院仍認定黃等3人在光天化日、人車往來頻繁的案發地共同攻擊葉，且不到一分鐘即罷手，應出於教訓目的而傷害葉，今駁回上訴，維持原判。