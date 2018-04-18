比特幣網購大麻種子 老公寓搞起現代化溫室

嫌犯以比特幣從國外網購的大麻種子。（記者黃建華攝）

2018-04-18 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心（偵八大隊偵三隊）今宣佈於高雄破獲一處溫室大麻園，讓警方意外的是，這處大麻園雖藏身老舊公寓內，但包括灑水系統、照明、通風設備都採自動化，控制大麻成長，涉案洪姓等3嫌被逮，供稱以比特幣網購大麻種子，再上網習得大麻種植技術，警方正擴大追查是否已有大麻菸草毒品流入市面。

刑事局偵查第八大隊（偵三隊）隊長李宏倫指出，先前偵辦破獲大麻毒品案，經持續向上溯源，發現洪姓（24歲）、徐姓（24歲）、蔡姓（24歲）等3人涉嫌重大，遂報請高雄地檢署檢察官趙期正指揮偵辦，4月16、17日見時機成熟，聲請搜索票會同高市新興警分局、保三總隊第二大隊執行搜索一處老舊公寓，赫見屋內別有洞天，起獲大麻植株36株、大麻殘株13株、大麻成品1批、大麻種植室內棚、大麻種子72顆、溫濕度計2個、定時器2個、土壤ph值檢測器、LED燈自動控制系統、自動灑水系統、自動抽風系統大麻烘乾吊掛設備、電風扇、栽剪工具等，並逮捕洪嫌等人。

經查，洪嫌等人是高中同學，大學畢業後又常在一起廝混，因好奇好玩，才以比特幣於國外大麻種子網站購入大麻種子後，再由從網路上查詢學習種植及製造大麻的技術。

洪嫌等人為躲避警方查緝，承租舊式隱密公寓種植，白天時段以自動化LED燈光控制系統、自動灑水系統、自動抽風系統等科技儀器控制大麻種植，平時鮮少於該處出入，僅偶而深夜時段才會至該公寓聚集，進行研究照料及採收，警方將續追查毒品來源及流向，3嫌警詢後依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

警方提醒，大麻屬第二級毒品，長期施用後會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等症狀，導致學習、記憶力衰退，請民眾勿輕易嘗；若意圖供製造毒品而栽種大麻者，可處7年以上有期徒刑。

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