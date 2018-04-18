不爽被擋路 莽男開槍反被工人狠K成貓熊

2018-04-18 11:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍區31歲黃姓男子昨晚6點多趕著要到高鐵搭車，不爽被道路施工工程擋路不給通行，和工人爆發口角衝突，黃男竟返家拿來1把改造手槍回到現場對空鳴槍示威，反而被人高馬大的工人狠K打倒在地，眾人壓制後報警處理，學甲警分局今依恐嚇、槍砲罪嫌偵辦。

學甲警方調查，31歲黃男（將軍人）有毒品、槍砲、強盜、竊盜等多項前科，去年9月才從毒品勒戒所釋放，上月還在彰化開車撞死人，昨天下午5點半他開車趕著要到嘉義搭高鐵北上時，在將軍苓和里遇到道路施工鋪設柏油，讓他不爽。

張姓工人請黃男改道行走，但被黃男以並無擺設路障為由要求通行，雙方爆發口角，黃男嗆說：「你們人多嗎？走著瞧！」就轉頭離去。

沒想到，黃男回家拿了1把改造手槍回到現場時，對著工人大喊「剛剛最大聲的是誰？」隨後對著和他嗆聲的張姓工人朝空中開了一槍。

但身高超過180公分，體型壯碩的張男沒被嚇到，馬上回擊，先拉住黃男持槍的右手，再把他打倒在地，其他3位工人一擁而上將他壓制，黃男慘挨好幾拳，雙眼被打瘀青紅腫，十分狼狽，剛才囂張氣焰全不見了。

警方在現場找到改造手槍一把及擊發、未擊發子彈各1顆，又在黃男老家搜出K他命空瓶，他供稱槍枝是在台北市購得的模型槍。今天上午，警方將黃男移送台南地檢署偵辦。

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