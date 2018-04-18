洩密給中國華潤上華科技 前台積電工程師被起訴

2018-04-18 11:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官劉怡君指揮新竹市調查站偵辦台積電遭離職工程師於任職期間內，非法重製營業秘密案件，經偵查終結提起公訴。起訴書指出，台積電公司吳姓工程師於任職期間即106年9月間，非法重製28奈米之重要製程相關文件，擬於106年12月份離職後，攜出至中國無錫華潤上華科技有限公司任職，意圖在中國使用非法重製營業秘密。

全案經檢方偵查終結，檢察官認定吳姓工程師涉犯營業秘密法意圖在中國使用而未經授權重製、使用及洩漏他人營業秘密罪嫌，以及刑法背信罪嫌，將全案提起公訴。