孩子有自殺傾向師協助就醫 醉父不滿竟毆傷老師和員警

2018-04-18 11:08

［記者楊政郡／台中報導］40歲雷姓男子就讀國中的孩子因出現自殺傾向，學校老師送醫治療，並通知他到場，可是他醉醺醺到場，且不同意醫師建議孩子住院觀察，老師通知警方到場，又怒罵員警「你是在哭爸、哭夭」，一邊要帶走孩子，一邊要留孩子住院，與員警、老師發生嚴重拉扯，導致兩員警受傷，法官依侮辱公務員及傷害罪判4月徒刑。

判決書指出，雷男的小孩就讀某國中，106年4月間該校輔導老師發現孩子有自殺傾向，帶孩子到某醫院身心科門診，醫師評估有高度自殺風險，需住院觀察，老師聯繫雷男到場。

但雷男醉醺醺到場，聽過醫師說明後，卻堅持孩子不住院，要帶走孩子，老師趕緊與社工人員聯繫，社工建議要先通知警方到場協助。

可是警察到場反而讓雷男心生不悅，員警發現雷男有喝酒，請他通知其他親友過來，而且還要查驗他的身分，雷男不滿竟在醫院門口大罵員警「你是在哭爸、哭夭」，並拉住孩子的手就要走人，輔導老師、教官及兩員警都協力勸說，員警也出手要拉住孩子阻止，雙方一陣混亂拉扯，雷男仗著幾分酒力緊拉警棍，最後加入救護車司機及2名增援警力才制伏雷男。

雷男否認犯行，辯稱他認為孩子沒有住院的必要，也簽立書面給醫師，他沒有罵員警，只單純想帶小孩到一旁說話及等他媽媽過來載人，才拉手走幾步，員警與老師等人就過來打人，他也沒反抗，就站著被打。

法官認為原本可以理性好好解決，依兒少福利法發現孩子有自殺傾向，醫護人員是可以緊急保護處置，但因雷男醉醺醺，反抗激烈手來腳來，弄得員警受傷，依侮辱公務員及傷害罪判4月徒刑。

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