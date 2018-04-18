游淑慧、徐巧芯告準教育部長吳茂昆 違反兩岸人民關係條例

2018-04-18 10:57

［記者謝君臨／台北報導］即將就任教育部長的中研院士吳茂昆，被在野黨質疑曾經擔任中國研究機構顧問，已違反兩岸人民關係條例，國民黨人士游淑慧、馬辦發言人徐巧芯等人，今至台北地檢署告發吳茂昆違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」；對此，吳茂昆曾表示「赴中交流都符合規定」，陸委會昨也指出，如果吳茂昆僅擔任諮詢性質的顧問，尚不致違反兩岸人民關係條例規定。

國民黨人士游淑慧爆料，新任教育部長吳茂昆曾擔任中國國務院下屬中科院顧問，雖然吳澄清說，自己參加的都是「學術的、短期的、演講交流等活動」，赴中交流都符合規定，但游淑慧發現，吳在2010年9月26日至29日參加在北京舉辦的「中美新超導體探索雙邊會議」，質疑吳是代表中國，還是美國？

因此，游淑慧、馬辦發言人徐巧芯等人認為，吳茂昆已涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為成員」，今天上午10點半至北檢告發吳茂昆。

不過，陸委會昨曾指出，中國科學院雖屬兩岸人民關係條例第33條公告禁止擔任的中國大陸黨政軍機關（構）範圍，但如果吳茂昆個案只是諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制（僅列席會議、因特定議題而受邀請、隨機選任參與活動），或無核心權能（僅具發言權，無投票權、選舉權、質詢權、人事任命權、案件審查權），還不致違反該條例第33條第2項規定。