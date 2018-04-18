鄰居放屁有多臭？他竟打110報警

超窘，鄰居放屁竟然也打110（記者蔡政珉翻攝）

2018-04-18 10:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕警方業務繁多，受理案件情況千百種，苗栗縣警局指出，近來接獲一則110報案電話，讓接到電話的員警也覺得十分尷尬。原來是一名男子因為鄰居放屁，竟打110專線報案，還說「味道很濃郁」。

員警接到電話，雖然報案理由太過「離奇」，員警仍秉持著服務民眾專業精神，相當正經地回說「警察不管放屁」，不少員警得知後都覺得相當有趣，莞爾一笑，直說警方工作真的包山包海，連鄰居放屁都報案想請員警協助。

剪輯影片的苗栗縣警局勤務中心主任蔡東宏說，分享平時同仁接獲的報案趣聞，目的是呈現110報案中心的真實日常，但同仁都經過專業訓練，不管遇到什麼光怪陸離的原油都能鎮定處理，處之泰然。

苗栗縣警方也打趣說，警方業務雖然包含為民服務，但有些事情並非員警能力所及，警方權限也無法無限上綱，針對報案人鄰居放屁，也只能說非「業務所及」、「愛莫能助」了。

至於放屁味道太濃郁是否違法，苗栗縣環保局秘書蔡政勳指出，放屁排氣屬於人生理自然反映，並未有法規範，而且放屁也不致於導致汙染，環保局有從未接獲有人因為鄰居放屁味道太濃郁陳情案例，的確是前所未聞。