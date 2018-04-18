國民黨市議員聯名控告德商霍夫曼詐欺

2018-04-18 10:21

［記者楊政郡／台中報導］喧騰許久的台中市政府與德商簽署「海水採礦」案，在市議會已經鬧得不可開交，21位國民黨籍市議員上午聯名簽署告發狀，由市議員李中代表向台中地檢署按鈴控告德商哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）詐欺得利罪嫌，檢方受理偵辦中。

台中市政府經濟發展局長呂曜志說，簽訂合作備忘錄（MOU）是協助民間投資善意確立，市府在此案無需、也未支付任何資金給投資者。該局確有掌握資訊不夠充分之處，市長也已指示檢討改進，往後投資案將堅持「大膽歡迎、謹慎落地」態度，與中央機關一起嚴格把關。尊重議員申告，若檢察官有任何詢查、查詢，市府將全力配合。

告發狀指出，哈利．霍夫曼（Harry Hoffmann）為德國籍人士，德商霍夫曼諮詢公司總裁，該公司僅為一人公司無任何員工，在德國司法部、工商會皆無正式註冊紀錄，亦未取得相關海水採礦之專利權，是否能執行設置海水製程海水採礦場、萃取鎂、鋰等高價值金屬之能力！

就向台中市政府謊稱該公司係由VW（福斯汽車）、Siemens（西門子）等知名企業組成，有能力以多元製程加工技術，從海水中提取鎂、鋰等有價值化學原料，可作為汽車製造商原物料來源，而最終產物「純淨水」，可作為工業用純水及民生飲用水，創造一個環保生產設施等虛偽言詞。

而市長林佳龍、經濟發展局局長呂曜志等官員，竟然不察而陷於錯誤，進而於107年3月6日雙方簽訂總投資金額高達新台幣1110億元之「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄。

前市議員也是律師的洪嘉鴻說，這個行為有詐欺得利之虞，被告可利用這個合作備忘錄對外詐欺宣傳而獲取不法利益。