破史上最大安毒工廠 2製毒師收押禁見

雙北警方聯手破獲史上最大安毒製毒工廠，起獲成品、半成品及製毒工具。（資料照）

2018-04-18 10:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢警昨搗破史上最大甲基安非他命製毒工廠，在新北市土城區一處鐡皮屋起獲甲基安非他命成品107公斤、結晶中甲基安非他命（含液體）140公斤、半成品滷水7000公斤，可製成品3公噸，如製成安毒成品，市值約30億元，新北地檢署依涉犯毒品危害防制條例製造、販賣毒品等重罪，有逃亡、串證之虞，今晨向法院聲押禁見負責製毒的何昱新、李育德獲准。

新北地檢署主任檢察官張瑞娟、檢察官陳漢章16日指揮台北市刑大毒品查緝中心、大安分局、刑事局第三大隊偵二隊、屏東縣警局刑警大隊及新北市警局土城分局等單位，前往該鐵皮工廠搜索，檢察官陳漢章並親至帶隊。

檢方指出， 查獲當時工廠臭味瀰漫，擺放甲基安非他命結晶成品43大盤、內裝分裝毒品旅行袋一只，重量逾107公斤；桶裝滷水〈甲基安非他命半成品〉，毛重約7000公斤；大型冷凍櫃內尚有7盤結晶中之安非他命〈含液體〉，重量逾142公斤；8座鍋爐正在製做滷水中；同時起獲大量化學藥劑〈含空瓶〉、活性碳、過濾設備、氫氣鋼瓶等製作設備，為國內目前查獲量最大之安非他命製造工廠。

檢警調查，何、李無正常工作，但出入都有百萬名車代步，懷疑背後有重量級角頭涉入，據了解，兩人警詢時一肩扛下認罪，聲稱「自己製來好玩的」，後又全盤翻供稱「不清楚」、「不知道」，前後供詞不一，又涉犯重罪，因此遭收押禁見。

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