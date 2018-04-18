六福小公主堂哥被爆戴綠帽 白養別人女兒6年

六福集團第三代執行長莊豐如（見圖）日前在記者會一度落淚。（資料照）

2018-04-18 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕六福集團日前宣布年底將結束「六福皇宮」，集團第三代執行長莊豐如在記者會一度落淚，其家族成員也引起關注。根據《周刊王》報導，莊豐如堂哥、「六福客棧」前總經理莊承霖被爆戴綠帽而休妻，白白養了別人的女兒長達6年！

《周刊王》報導，莊豐如近日承受的打擊還包括她的老公賴振融3年前涉及的內線交易案，3月底判決確定，不再有董事職位。另外莊豐如堂哥莊承霖則爆出被戴綠帽，由於第三代頻出狀況，外界認為六福第三代的接班布局恐生變。

六福集團：不予置評

針對周刊爆料內容，六福集團表示，並未獲得相關訊息，而賴振融的後續問題，一切會依公司治理程序處理。至於莊承霖離婚等情事，不予置評。

報導提到，莊承霖曾被視為第三代火紅接班人，原先在「六福客棧」擔任總經理，2009年卻突然離開，據傳莊承霖離開後就爆發婚變，甚至和對方劉姓女子打起確認親子關係的官司，最終仍離婚收場。

報導稱，有知情人士透露，莊承霖與劉女2002年結婚，2005年生下一女，莊承霖非常疼愛女兒，在女兒3歲前也陸續轉讓市值約200萬元的股票給女兒，另外送老婆市值100萬元股票。不料兩人關係在2011年急轉直下，當時她發現劉女經常戴著女兒去找一名林姓幼教男老師，莊察覺有異便聘請徵信社跟監4天3夜，竟發現林姓老師其實是有槍砲彈藥前科的連姓男子，且兩人還趁著莊出國時發生親密關係。

莊承霖當下就拿著證據向老婆興師問罪，兩人協議離婚後，莊還發現養了6年的女兒竟是別人的小孩，隔年兩人正式離婚，劉女就帶著女兒離開六福集團。劉女現獨自扶養女兒，日前還遭到連男騷擾，劉女向周刊表示，現在只想帶著女兒好好過日子，過去的事都已過去，希望不要再受到打擊。

不過，劉女後來又向周刊抗議，擔心自己工作地點遭陌生人逗留，強調自己不願受訪，要求周刊不要捕風捉影，「本人並非公眾人物，請尊重個人隱私。」最後表示若周刊記者再前往，會請警衛驅離。