台婦闖紅燈撞死洋師 家屬同意器捐完成「留在台灣」遺願

2018-04-18 07:19

〔記者王捷／台南報導〕71歲的外籍補習班老師David，疑似與闖紅燈的陳姓婦人發生擦撞，導致David腦溢血、昏迷指數三，他的兒子Cody得知後趕來台南，簽署放棄治療同意書及器官捐贈同意，今年40多歲的Cody說，這是為了完成父親的遺願，因為父親太愛台灣，希望透過捐贈能繼續留在台灣，至於車禍是一場意外，他不希望任何人因此入獄。醫院經過檢查，同意David捐贈皮膚與眼角膜，讓David能透過另一雙眼睛繼續看見台灣。

4月8日下午4時許，David騎車行經安平區建平一街與建平路口時，與61歲、同樣騎車的陳婦發生擦撞，據警方調閱的監視器畫面，當時David未戴安全帽，行駛在建平路上，而陳婦從建平一街闖紅燈騎車出來，David疑似來不及停車，撞上陳婦的後輪，兩人倒地後David沒有再爬起來，救護車將他送往醫院加護病房救治。

David的兒子Cody得知意外發生，15日趕到台灣，並在16日簽署放棄治療與器官捐贈，對這項決定Cody說，父親長期在台灣平常在補習班教書，每次有空就會旅遊，一星期父子倆固定會通信，父親會介紹他在台灣各處旅遊的故事，也曾經提到，希望能在死後能繼續留在台灣，因此讓需要的人受惠，也完成父親的遺願，而醫院也決定讓71歲的David捐出眼角膜與皮膚。

在放棄治療後，警方將全案依據過失致死罪，移送地檢署，據了解，陳婦向警方供稱，當時她沒有闖紅燈，而David的友人指出，在David住院期間，陳婦的先生曾到醫院探往2次，但陳婦的先生認為妻子沒有闖紅燈。

對於法律責任與賠償，Cody認為這是一場意外，不希望任何人有法律責任，甚至因此入獄，相信David也不希望如此，得知Cody的意見，警方認為Cody相當有大愛也很有度量，警方指出，目前陳婦透過丈夫出面，提出和解條件，也沒有接到陳婦的聯絡。