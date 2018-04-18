為愛子死亡案陳情20多年 悲父嗆：在地檢署前以死抗議

「我累了！政府放棄百姓」，李福誌穿上自製白布抗議。（記者廖淑玲攝）

2018-04-18 00:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「我累了！政府放棄百姓」，20多年來，雲林縣民李福誌為愛子李宗益死亡案奔走無效，揚言本月19日要在雲林地檢署前抗議，要求司法單位能為他死去的兒子伸冤，否則不惜一死！

「兒子託夢說是被害死的」

李宗益於民國85年9月27日死亡，當時死亡原因為「車禍」並已結案。但李宗益的父親李福誌說，兒子託夢給他，說是被害死的，懷疑是同車友人設下死亡陷阱，糾集3名同夥害死兒子，但上訴到高分院仍敗訴。

走法院300次「真的累了」

20餘年來，72歲的李福誌四處陳情，聲請刑事調查證據狀、從雲林地檢署、最高法院檢察署，甚至連檢察總長、總統府都投訴。

面對警方到檢察官都說案卷逾保存期限依法銷毀，無法取得警訊卷宗、筆錄、錄音帶、照片等原始資料，讓李福誌難以接受，今年2、3月以來，他多次到雲林地檢署陳情，並揚言要在地檢署前抗議，若無法取得當時案發時的原始筆錄，不惜一死。

李福誌還拿出夫妻倆2004年拿著兒子遺照，由柯賜海陪同到雲林縣警察局抗議的照片及資料，當時拜託許多鄰居及親友到場聲援，結果也不了了之，他覺得很慚愧，後來就舉家搬到嘉義。

無法代兒伸冤「很沒路用」

李福誌難過地說，當年他兒子才25歲，而且就快要結婚，結果被人殺死了，還被當成車禍，他身為父親無法規兒子伸冤，覺得「很沒路用」，才會一而再、再而三要求司法能給他一個公道，20多年過去了，光走法院超過300趟，加上年紀大，他真的累了！

雲檢：會再查證有無新事證

雲林地檢署主任檢察官黃怡華18日說，該案相關涉案人，檢方、院方都已確定無罪或不起訴處分，相關筆錄資料等也均因逾保存期限依法銷毀；至於19日李福誌將再度到雲檢陳情一事，檢方會聽取當事人意見，並針對他提供的訊息，查證有無新事證再釐清，請老先生放心。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

李福誌拿出向檢察總長陳情書信仍無解，讓他難過不已。（記者廖淑玲攝）

李福誌一提及兒子的死亡，仍深信是被害而非車禍。（記者廖淑玲攝）