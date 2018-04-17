開車失控撞毀兩車 無照車主竟肇逃

2018-04-17 23:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名孔姓男子今日晚間10時許，疑似疲勞駕車，行經培德路某營區門口附近時，逆向衝撞兩部停放在路邊的汽、機車。無照的孔男擔心被罰，竟當場逃逸。隔沒多久，才在一名婦人陪同下，返回現場，並向警方表示，因為無照肇事，一時緊張才會離開，警方目前將人帶回派出所製作筆錄，釐清肇事原因中。

兩名被撞車主見愛車被撞，立刻出來查看，當場發現孔男竟把自己的車留在現場，快步離開，馬上通報110請警方協助；警方到場後，隔沒多就見孔男在婦人陪同下回到現場，承認肇事。