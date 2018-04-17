被控與妻為錢反目帶走繼子 朱姓前里長痛斥：以訛傳訛

2018-04-17 22:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名曾任里長的朱姓男子爆出與妻子因錢鬧翻，朱妻上月帶著與前夫所生的2名兒子搬走，朱遭控昨天先打電話恐嚇妻子，再闖進小兒子就讀的國小，強行帶走小兒子藏匿，新北地檢署今晚訊後諭令朱以5萬元交保。

朱步出地檢署時，受訪表示，兩年前闖禍涉入的重傷害罪，妻子在他被羈押期間撐著道館，壓力很大，「身為一個女人，能一路陪我走到現在還堅持不簡單」，上次開庭時，法官給他機會和解，對方要求的和解金從4千萬降到2400萬，法官幫忙開口撮和以1千萬來談，但對他的家庭負擔仍很大，媒體又不斷追著他們家，所以農曆年後，夫妻為躲避記者決定搬到板橋居住，強調與太太並無財務糾紛，「我非常愛我太太，我的財產就是太太的財產」、「我把所有照顧、愛還有財務放在太太那邊，太太想著帶著孩子在身邊，這很正常」。

此外，朱男也否認到學校強行帶走繼子，表示：「這根本是以訛傳訛」，正所謂「成也風雲、敗也風雲」，因為媒體關係，現在大家不會記得他是空手道家，只會記他是傷害別人的朱男，媒體又每天報每天追，讓警察看到他，很多事情都被擴大，澄清當天是去學校找兒子，敏感身分造成學校誤會，是學校報的警，不是太太。

另對於外傳有對老婆施暴，朱也直斥：「胡說八道！」下次開庭如太太準備好，會帶太太一起來面對媒體，並再三拜託媒體不要打擾其家人，讓他們能平靜過生活。