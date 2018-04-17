台女遊泰遭性侵對方辯「有收到小費」 泰警總長下令徹查

2018-04-17 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女遊客指控遭到泰國男按摩師性侵，27歲嫌犯到案後供稱經過女方同意，並未強迫。泰國警方調閱監視器畫面後卻表示，台女下樓時並無異狀，還給嫌犯小費；台女則解釋，當時是嚇傻只想趕快付錢離開。泰國警察總長已下令儘速徹查本案。

綜合媒體報導，泰國警方表示，該女事後到1樓櫃台付錢，監視器畫面看起來沒有什麼異樣反應，還給了嫌犯100泰銖（約新台幣94元）的小費。

按摩店老闆認為，如果台女遭到性侵，出聲喊救樓下一定會聽到，但按摩店員工都說沒有聽到異常聲音。老闆表示，如果27歲按摩師確實涉嫌性侵，會將他立刻解雇，但若調查發現是雙方合意，將反過來控告台女造成按摩店聲譽受損。

台女接受《東森新聞》訪問時則表示，當時店裡音樂開得很大聲，而她遭到對方摀住嘴巴，沒辦法呼救。離去時是因為嚇傻想趕快付錢了事，卻成為對方把柄，無法接受對方「給小費」的說法。

由於去年底曾發生台灣主播到泰國洗「霸王頭」的事件，有些泰國網友質疑女遊客誣告性侵，藉此索賠。但也有網友指出，按照泰國法規，按摩店必須安裝透明玻璃、不設門鎖，即使顧客有意願也不能發生性行為。

雙方證詞不一，泰國皇家警察總長差提布（Chakthip Chaijinda）已下令徹查，要在最短時間內釐清本案。泰國警方表示，會進一步調查及審問證人，並強調涉案雙方都需要獲得平等對待。