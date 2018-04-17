卡給小三爽刷！裝闊男只能「親親摸摸」 還被誣性侵簽本票

2018-04-17 19:48

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的何姓男子裝闊，把信用卡交給蔡姓小三使用，欠債就「以卡養卡」度日，甚至簽下百萬本票給小三，何妻發現氣炸，提告對小三求償，何男坦言出軌，但交往時只有「親親跟摸摸」，蔡女則反駁是蔡男性侵她，才簽本票賠償；新北地院法官判定2人是情侶，蔡女侵犯何妻配偶權，判賠30萬元。

何妻提訴指出，蔡女利用丈夫對她的愛慕，不斷勸進投資，把錢拿來滿足自己的物質慾望，2人交往近10年，丈夫把錢都花在小三身上，甚至把房子拿去增貸還債，前年間，終於受不了蔡女需索無度提分手，對方卻誣指丈夫性侵，逼迫簽本票，她得知事情全貌後，因此罹患精神疾病，求償200萬元。

蔡女則主張，蔡男性侵她，才簽本票及悔過書，何妻是為了逼她放棄債權，才提起訴訟。

不過，何男出庭向法官坦承，自己把信用卡交給對方使用，蔡女不斷刷卡，還說：「如果要跟我在一起就要付這些錢」，他只好「以卡養卡」度日，因為實在沒錢了，提出分手，對方卻以性侵威脅，他擔心遭誣陷、家庭破裂，簽下本票及自白書；但他也說，交往時只有「親嘴、撫摸」。

兩人交往近10年，卻只有「親親跟摸摸」，很少見，但何家還提出錄音證據，例如蔡女坦言：「信用卡在我這」、「這幾年來，大家一起吃吃喝喝有啦！我想上百萬一定有啦」；不僅如此，她還曾要求何男：「回去一定要承認你有性侵我，你一時做錯了，然後我答應你，會原諒你，就這樣子」，明顯就是勾串，法官因此判定何男說法較可採信；可上訴。