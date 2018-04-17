終於要建了！彰化大埔商圈 明年將有全新派出所

2018-04-17 18:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕地方期待多時的彰化市警局大埔派出所新建工程，確定將在5月間動工，未來將與彰化市清潔隊辦公室當鄰居，工程預計在明年完工，屆時中華路派出所將裁撤，中華所辦公廳舍將作為彰化交通分隊第2辦公室。

縣議員賴岸璋今天在彰化縣議會臨時會聯席審查會當中，針對籌建中的大埔派出所提出質詢，賴岸璋強調，彰化大埔一帶自從彰基、秀傳醫院進駐之後，已從市郊變成大埔商圈，建築物一直增加，新建大埔所刻不容緩。

彰化縣警局局長林順家表示，大埔所已完成位於彰化市仁愛東街的用地取得，新建工程預計在5月間動工，佔地約為500坪左右，經費約為5000萬元，將興建地上4樓的建物。

縣警局後勤科長魏顯驊指出，大埔所的工程完工後，將裁撤位於市區的中華路派出所，未來民族路派出所、大埔所的轄區將會重新劃分，中華所員警調大埔所，民族所部分員警調往大埔所，目前民族所管轄範圍包括彰化市立殯儀館，確實鞭長莫及，新建大埔所能讓警力即時出勤，以維護秩序。

魏顯驊強調，由於彰化交通分隊位於八卦山大佛後方的辦公廳舍空間過小，等中華所裁撤後，中華所廳舍將作為彰化交通分隊第二辦公室，方便民眾洽公。

除了大埔所即將興建以外，魏顯驊指出，莿桐派出所也將搬入彰化交流道一帶的自辦市地重劃區內，將委託顧問公司辦理地目變更為機關用地，預計後年完工。