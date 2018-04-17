沿線追查取款車手 警追回百萬元

警方將取款蔡姓男子逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

2018-04-17 17:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子日前透過報紙廣告找工作，結果遇到一名男子宣稱只要幫忙領錢就能獲得報酬。基隆警方接獲線報，循線逮捕陳男，逮捕過程中發現，陳男聯繫上游的手機一直響，要求陳男配合追查上游。警方進一步逮到蔡、顏姓男子，更在新北地區抓到另一名顏姓車手，共查扣108萬元贓款，訊後將4人移送法辦。

基隆市警刑大偵四隊接獲線報指出，51歲陳姓男子涉嫌擔任車手，幫詐騙集團取款。上個月月底，見時機成熟，逮捕陳男並在其身上起出15萬元現金及多張提款卡；陳男的上游38歲蔡男見款項遲遲未收到，奪命連環叩，警方見狀循線向上追捕，相約在基隆市中山一路附近定點，交付贓款，見蔡男現身，立刻將人逮捕到案，並查扣他身上的18萬元。

警方持續溯源，發現蔡嫌又與顏姓上游約定於基隆公車總站旁公廁交付贓款，同時還要求蔡男先躲藏於公廁中之便廁內，以敲門三聲為號、同時說出約定之暗語「朋友好不好」及「到處是朋友」等暗語後，將約定的款項交給顏男。警方等45歲顏男將款項取走時，立刻向前將人逮捕到案，並查扣其身上帳戶內的80多萬元。

警方此次行動，合計查扣108萬元及多個人頭帳戶，目前正在持續清查當中，也循線逮捕位於新北市板橋區顏姓女車手，一併將人依涉犯詐欺罪移送法辦。