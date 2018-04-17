兒被警6槍擊斃拒認屍 父母喊冤：不是不認是「瘦比八」認不出來

2018-04-17 17:13

〔記者王俊忠／台南報導〕因拒捕開車拖行警員、遭支援警力開槍擊斃的通緝犯翁國銘，今天下午解剖確認死因。翁國銘的父母由其次子陪同到南市殯葬所了解法醫解剖長子遺體情形，翁嫌父母澄清說，電視新聞都報導錯誤、指他們不認兒子屍體，「父母怎麼會不認自己兒子，是因為兒子過去很胖，多年未見，如今看到的死者卻很瘦，認不出來是自己兒子，不是不認兒子！」

下午，翁國銘父母與次子現身殯葬所解剖室時，起初不願多談。媒體詢問兩老為何不認領大兒子？兩老才傾吐滿腹委屈。

翁國銘母親表示，大兒子國銘20多歲結婚後就離開家了，後來也離婚，還把當時3歲的孫子丟給她扶養人就失蹤了，早年平均1年至少見一次面，最近5、6年來，國銘不曾回家，更是完全沒見過他的人。

翁母說，過去國銘很胖、體重約有近百公斤，比他弟弟還胖，沒想到昨天看到國銘遺體時，發現這人「瘦比八、還暴牙」，可能僅4、50公斤重，跟過去的大兒子外形完全不同，她與丈夫根本認不出這人是大兒子，並非他們不認兒子遺體。

翁母並說，昨天警察跟他們說「指紋與唾液DNA比對都證明死者是其大兒子翁國銘無誤」，兩老才聯絡住在台北的次子趕回台南協助指認死者身分。翁國銘胞弟看完死者遺體後也說，同樣認不出是大哥，因為死者很瘦、模樣跟大哥都不一樣。

翁嫌父母與次子3人異口同聲說，完全認不出死者是以前記憶裡的翁國銘，連有竊盜、毒品等前科，都是看媒體報導才知道，家人都不知情。至於喪葬費問題，畢竟事情都發生了，希望政府給予補助，兩老經濟不是很好；有關警察開槍是否過當問題？翁母低調地說，「這以後再說吧！」