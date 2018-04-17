近百歲人瑞財物失竊 東勢女警鷹眼緝賊

2018-04-17 16:20

〔記者歐素美／台中報導〕羅姓嫌犯尾隨98歲鄧姓老翁到租處，佯稱口渴要喝水，老翁不疑有他，好意倒水要給羅男飲用，回頭卻不見羅男身影，放在床上的皮包也不翼而飛，內有現金5萬多元，趕緊報警，警方獲報後根據老翁指認嫌犯穿著打扮及外形，在清查毒品人口時發現羅男涉有重嫌，帶回偵訊，羅男也坦承不諱，但5萬多元已花盡。

上月18日，家住東勢區第二橫街的鄧姓老翁，從外面返家，不料，後方卻跟著一名男子，表示口渴，向老翁討水喝，鄧翁不疑有他，好心端來開水，一轉頭，男子卻不見蹤影，放在床上的皮包也不翼而飛，老翁獲知被竊，趕緊在友人陪伴下到東勢派出所報案。

鄧姓老翁雖年邁，但記憶力驚人，對犯案男子外貌及穿著印象深刻。東勢派出所一名女警最近盤查轄區內一名羅姓毒品人口時，見其穿著打扮與老翁描述一模一樣，羅男不僅涉及其他竊盜案件，且住家距離鄧翁住處不到200公尺，涉有重嫌，經盤問，羅男坦承趁機竊走老翁皮包，包內的5萬多元現金已花用殆盡，其他證件則隨意丟棄。

老翁獲知找到竊嫌，趕到警所指認，確定羅嫌即當天尾隨的男子，不但沒有對羅男惡言相向，還當場勸誡羅男努力工作，別再做違法的事。

所長陳奕文表示，警方依竊盜罪將羅嫌函送，並呼籲民眾外出時應小心財不露白；若發現自家周遭有可疑人車，亦可隨即向警方反映。