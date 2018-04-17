燒毀25張千元大鈔 男「賭爛」燒錢的下場是…

檢察官認為，段男在堅硬地板上燒錢，且紙鈔被點燃後，短時間內燃燒殆盡，難認構成公共危險，但段男燒毀25張千元鈔，已構成損毀國幣罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。 （記者彭健禮翻攝）

2018-04-17 16:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣29段姓男子與母親相處不睦，在苗栗市一家速食店內，拿出一疊千元紙鈔點火燒，被警方依公共危險、損毀國幣等罪嫌送辦。苗栗地檢署檢察官認為，段男在堅硬地板上燒錢，而且紙鈔被點燃後短時間內燃燒殆盡，難認構成公共危險，但段男燒毀25張千元鈔，已構成損毀國幣罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

去年12月8日晚間，段男獨自到苗栗市中苗地區一家速食店內，坐在上樓階梯點燃一根菸後，從身上掏出一疊千元紙鈔，用打火機點燃；店員見狀上前制止，用水澆熄火勢，甚一度引起段男不滿，揮手阻止店員滅火。

店員報警處理，但警方到場前，段男已燒完千元鈔離開；段男燒錢時，被其他消費者用手機拍攝下並po網，引發網友熱議，因時逢冷氣團來襲，還有網友留言「真粗本！天冷燒千元鈔取暖？」

警方獲報，循線查出段男住所，將他帶回派出所了解，段男僅供稱因與母親不睦，心情不好，所以把錢燒掉，「也不給母親用」。警訊後，依公共危險、毀損國幣等罪嫌送辦。

檢方偵查，段男燃燒紙鈔處，周遭都堅硬的地磚、玻璃等非易燃物，而且紙鈔被點燃後，在極短時間內燃燒殆盡，難認已致生公共危險；但段男燃燒30張千元紙鈔，造成其中25張不堪行使，犯妨害國幣懲治條例第5條之損毀國幣罪嫌。