防狼噴霧襲國一女性侵 「野狼125之狼」判7年10月定讞

2018-04-17 16:34

〔記者張文川／台北報導〕桃園市49歲男子鄭諺鍠於2016年9月晚間，在桃園大溪騎機車尾隨12歲國一少女，用防狼噴霧劑攻擊，再拖進草叢性侵，恐嚇「再叫就掐死妳」，警方根據機車行跡，循線破案；一、二審都依加重強制性交罪將他判刑7年10月，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

此案也讓警方意外偵破2件高懸17年、18年的性侵案。鄭男落網被起訴後，警方將他的DNA送刑事局鑑識中心，比對歷年未破性侵案檢體，赫然發現他就是1998、1999年在大溪2起性侵案的「野狼125之狼」，慣騎野狼125機車尾隨女子拖入草叢性侵，檢警趕在20年追訴期滿之前意外偵破，桃園地檢署去年已另案起訴，桃園地院審理中。

桃園地區於1998年間出現一名騎著「野狼125」機車的惡狼，在八德、龍潭地區犯下多起性侵案，警方當時追緝未果，惡狼也銷聲匿跡，成為懸案；直到前年9月初惡狼再次犯案，才出現破案契機。

前年9月1月，大溪一名國一女生晚間補習結束走路返家途中，遭到機車男尾隨，在偏僻處將她攔下，以防狼噴霧攻擊她眼睛，架住她脖子拖進草叢，恐嚇「再叫就掐死妳」，以手指、舌頭性侵。

少女哭著奔逃回家，家人發現她外褲反穿，沒穿內褲，身上還有多處擦、挫傷，帶她去報警、驗傷。警方重回現場找到嫌犯留下的內褲和鞋子，監視器拍到鄭男騎重型機車在現場來回折返，涉嫌重大。警方探訪附近機車行，老闆說，「這輛機車很特別，「大溪只有這一台」，警方循線找到車主鄭男，採DNA送驗，一比對，果然與少女下體口水DNA完全吻合，宣告破案。

鄭男的DNA檢體樣本被送至鑑識中心資料庫，刑事局比對歷來未破性侵案，赫然發現與十幾年前八德、龍潭區的夜班女工、女大學生2起性侵案相符，這才揪出逍遙法外多年的「野狼125之狼」。