路燈採購索35萬回扣 前田尾鄉長莊仁舜二審仍判11年

2018-04-17 15:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕田尾鄉公所於2012至2013年間辦理景觀路燈採購案，當時擔任鄉長的莊仁舜，不僅把競標廠商的競標價格洩露給特定廠商，還透過白手套向包商索回扣，白手套取得現金35萬元後，再用報紙包裹送到莊仁舜手上，彰化地院一審於2016年10月依違反政府採購法等罪名判處11年徒刑，併科200萬元罰金，犯罪所得沒收，他不服判決上訴二審，台中高分院今天（17日）駁回上訴，維持11年徒刑，可再上訴。

判決書指出，田尾鄉公所於2012年7月起，陸續辦理「田尾園藝特定區V5、V9、IV2景觀路燈及道路安全設施工程」，總金額813萬餘元，前田尾鄉長莊仁舜（2014年底卸任）想要讓特定廠商得標，遂將2家競標廠商的競標價格，透過俗稱白手套的朋友許忠（62歲），洩露給特定廠商，觸犯政府採購法。

田尾鄉公所又於2013年6月間，辦理「田尾園藝特定區IV-1號道路景觀路燈及步道安全設施工程」，採購預算金額871萬餘元，底價832萬餘元，莊仁舜又透過許忠，向以818萬餘元得標的廠商，索取回扣35萬元，許忠於2013年7月11日拿到35萬元現金，當天傍晚約莊仁舜在住處附近種植羅漢松的田地見面，把用報紙包裹的35萬現金交給莊仁舜，莊再把其中的5萬元分給許忠。

彰化地院一審時，認為莊仁舜身為田尾鄉長，受人民以選票託付，卻不知廉恥自持，透過白手套洩漏工程競標內容，還與白手套共同收取回扣，嚴重損及官箴及人民對政府的期待，依違反政府採購法判處10月徒刑、貪污治罪條例10年6月，合併應執行11年，併科罰金200萬元，犯罪所得30萬元沒收，莊仁舜不服判決上訴台中高分院，二審卻認為一審判決並無錯誤，駁回上訴，維持11年徒刑，全案可再上訴。