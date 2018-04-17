誘騙街友假結婚再殺人詐保 蛇蠍女須賠償30萬

2018-04-17 15:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市52歲男子馬祥富與62歲同居人謝足妹合謀殺人詐保，先誘騙街友徐金龍與謝女假結婚，並替他投保500萬元意外險，婚後3個月就企圖撞死徐男，徐男送醫命大沒死，出院卻遭謝女拔除鼻管灌食嗆死，馬男被判無期徒刑、謝女被判12年確定；事後徐男女兒向犯罪被害人補償委員會申請遺屬補償金並獲補償30萬元，在謝女判決確定後，委員會向她提出請求償還補償金，桃園地院法官判賠謝女須賠償這筆錢。

全案發生在2014年，馬男與謝女在桃園市楊梅區同居，原本在新竹湖口開小吃店，因賭債、被倒會需錢孔急，馬男遂想起過去電子工廠同事徐男，因腳受傷失業淪為街友，遂假意找徐男到店裡工作、端盤子，並要謝女誘騙徐男登記結婚，徐男絲毫不知自己成了殺人詐保的「目標」。

登記結婚隔天，謝女就幫「丈夫」投保500萬元意外險，再將徐男帶到楊梅馬男家同住，3個月後馬男設局將徐男約出，企圖開車將他撞死，徐男死裡逃生被救活，但出院返家後謝女竟拔掉他的鼻胃管直接灌食，導致徐男活活被嗆死，馬男、謝女為避免引起注意，刻意等了2個月才請領保險金，但仍被識破。

馬男被依殺人判處無期徒刑、謝女判處12年確定，事發後徐男女兒向犯罪被害人補償委員會申請遺屬補償金並獲30萬元補償，委員會在判決確定後，向謝女請求償還補償金，桃園地院法官判決她須賠償這筆錢。