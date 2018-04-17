高捷機廠遭塗鴉 3名西班牙籍男子犯案已離境

塗鴉客揮手向輔英科大警衛打招呼，佯裝成晨運人士。（記者洪臣宏翻攝）

2018-04-17 15:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣年前才被塗鴉社群網站點名，4月間北捷北投、蘆洲及高捷大寮機廠就遭塗鴉客闖入「即興創作」，高雄林園警分局查出3名塗鴉客是西班牙籍男子，犯案後隨即離境，高捷恐求償無門。

高雄捷運大寮機廠12日凌晨遭侵入，分別在2節車廂塗鴉3幅畫，林園分局調閱上百支監視器，赫然發現塗鴉客是3名西班牙男子（均30歲），他們在本月5日與另名28歲同國籍女子入境，案發引起重視後，14日中午在桃園機場搭乘長榮航空班機前往香港。

警方指出，12日清晨5時17分許，3嫌翻牆進入高捷大寮機廠外圍牆，花了17分鐘摸黑塗鴉，並沿原路逃逸，經調閱監視器發現3名可疑男子刻意戴著鴨舌帽、口罩、著長袖外套、後背包，徒步走了將近4公里，沿途不僅刻意低頭躲避監視器、選擇沒有監視器的巷弄行走，從臉型、輪廓來看疑似是外籍人士。

專案人員指出， 他們不朝著交通便利的捷運站逃逸，反而走向山區，先在大寮區山頂公園內脫掉外套變裝，還從輔英科大的後門進入校園，繞環校馬路從正門離開，見到校門口的警衛還故意揮手致意，假裝是晨運人士，離開大學後又走了約1公里後，透過手機翻譯軟體央請店家代叫計程車，一路坐到火車站。隔天媒體大幅報導，4人隨即離境。

湊巧的是，北捷6日蘆洲、8日北投機廠均遭塗鴉，林園警方查閱「作品」，發現畫風神似，但沒有直接證據。警方已依毀損、大眾運輸法將3人函送。

警方指出，有美籍人士年前曾在國外塗鴉社群網站，點名要在中國、土耳其、香港、日本、韓國及台灣塗鴉，美國人還沒來，西班牙人卻來「拔頭香」。

高捷與北捷塗鴉比較，右下角為北投機廠，其餘3張為高捷。（記者洪臣宏翻攝）

3西班牙塗鴉客長相曝光。（記者洪臣宏翻攝）

西班牙塗鴉逃逸身影。（記者洪臣宏翻攝）