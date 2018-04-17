大冠鷲撞遊覽車 「鴿子」見狀出手救老鷹

有隻大冠鷲在花蓮東海岸省道台11線遭遇車禍，吉安警分局的警員協助救援。（吉安警分局提供）

2018-04-17 15:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕經常在高空盤旋的大冠鷲也會遇到車禍！有隻大冠鷲在花蓮東海岸省道台11線附近覓食，在低飛的過程中不慎與1部遊覽車發生撞擊，剛好吉安警分局鹽寮派出所長黃鏡峯巡邏經過該處，於是把這隻翅膀受傷的冠鷲帶回派出所內安置，並且通知花蓮縣動植物防疫所人員，將大冠鷲帶回妥善照顧。

吉安警方今天指出，鹽寮派出所長黃鏡峯日前開車巡邏經過轄區台11線6公里處時，遇到遊覽車司機向他招手求援，所長立即將巡邏車停下，上前詢問司機是否遇上了困難？當時司機大哥緊張的說剛才正行駛在南下車道，突然就被1隻「大老鷹」迎面撞了上來。黃鏡峯繞至遊覽車的前方查看，果然看到1隻俗稱「蛇雕」的大冠鷲倒在地上，旁邊的草叢中還有1條奄奄一息的南蛇。

警方研判這隻冠鷲應該正在獵捕南蛇，在抓到南蛇後因為重量增加所以低空飛越馬路，碰巧就撞上了行駛中的遊覽車。猛烈的撞擊造成冠鷲的右翅有骨折現象，已經無法飛行，加上受到過度的驚嚇，只能一直振動著翅膀在原地打轉，因為冠鷲屬於猛禽類攻擊性極為強大，警方不敢冒然靠近，於是向遊覽車司機借來一只毛巾，先將冠鷲銳利的雙眼矇住，然後才抱上巡邏車。

吉安警分局指出，冠鷲屬於2級保育類野生動物，喜歡在人口密度不高的森林間隙地帶活動，分布廣泛且終年可見，因為很喜歡吃蛇，因此也稱之為「蛇鵰」，民眾平時如果發現受傷的野生動物須要救援，可撥打03-8227431轉113或1999熱線來完成通報。