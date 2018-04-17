陳鴻斌性騷改判案惹議 5合議庭法官全辭了

台北高等行政法院法官陳鴻斌涉騷擾助理，改判後引發軒然大波，造成5位職務法庭法官辭任。（資料照）

2018-04-17 14:18

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉騷擾女助理，日前改判罰薪1年，不用免職，引此陪席法官謝靜慧不滿，辭任職務法庭法官明志，激起軒然大波，其他4名合議庭法官不勝其擾，亦跟著辭去職務法庭法官一職，整個合議庭瞬間瓦解，史上首見，且因職務法庭總共只有12名法官，一下就少了5名法官，是否會影響運作，值得觀察。

陳鴻斌涉嫌偷親助理嘴角等事，原被職務法庭認為8大言行不檢，判免職，轉調司法事務官，薪水只剩1/3，陳不滿，以職務法庭合議庭組成有應迴避而未迴避之人，主張判決違法，提起再審獲准。

再審合議庭中，包括審判長林文舟等4名法官認為陳鴻斌只有3項言行不當，原處分過重，改判罰薪1年，約200餘萬元，引起持不同意見的謝靜慧不滿，於3月8日判決後下午辭任職務法庭法官。

謝的辭任案隔日發酵，不少人質疑林文舟等4名法官缺乏性別平等意識，要求改革，司法院為了弭平眾怒，宣布日後法官每年應受3小時的性平課程，司法院長許宗力3月28日親自當首位學員，另將把任務編組的職務法庭，改成公懲會底下的常設法庭，並設成兩審制。

在龐大壓力下，林文舟也向司法院辭任職務法庭法官職務，接著受命法官陳志祥與其他2名陪席法官跟著辭任，整個合議庭全數辭任，史上首見。

司法院祕書長呂太郎今天（17日）證實此事，但表示法官辭任茲事體大，得經過遴選委員會開會通過才算數，目前尚未定案。