宅男上網習得改造技術搞地下兵工廠 判刑8年半

2018-04-17 14:31

〔記者黃建華／高雄報導〕千萬別以為擁槍自重很威風，好奇或一時好玩改造槍械，當心東窗事發遭判處重刑!

高雄一名外號「阿航」的曾姓宅男就因迷上槍械，上網自學改槍技巧，並購買操作槍以鑽台貫通槍管，改造成具殺傷力的槍械，去年4月被高市警方查獲，起出六把改造完成的克拉克手槍和改造工具、子彈一批，高雄地院一審將曾男依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑8年6月，併科罰金新臺幣30萬元。可上訴。

高雄市刑警大隊偵四隊與刑事局偵八大隊偵二隊去年網路巡邏，發現一名綽號「阿航」的男子在網路購買多把克拉克、貝瑞塔等操作槍與裝飾彈、彈殼，懷疑涉嫌從事非法改造槍械，專案小組蒐證1個半月，發現曾男大學畢業後擔任過水電工及電焊等工作，現在無業，宅在家中，經常上網搜尋改造槍械方法，專案小組於是申請搜索票前往搜索，果然搜獲6把改造槍械，包括克拉克手槍5枝，貝瑞塔手槍1枝，以及4把未改造的操作槍，還查獲子彈成品127顆，貫通的槍管4支，裝飾彈一批等。

曾姓男子坦承，單純好奇才改造槍枝，105年10月起，開始上網向多家模型槍玩具店購買金屬操作槍，進行改造，曾姓嫌犯對於自己一時玩過頭感到後悔。

高雄地院一審，高市刑大雖證稱，曾男改造的槍械並未涉及其他刑案，但合議庭仍將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判刑8年6月，併科罰金30萬元。可上訴。