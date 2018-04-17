與妻子爭吵 朱雪璋闖入國小校園強行帶走幼子藏匿被逮

2018-04-17 14:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市大安區光信里里長朱雪璋爭議不斷，他自封明朝開國皇帝朱元璋第19代孫，日前才因預謀傷人，涉及重傷害，一審被判刑6年，近來他又與妻子吳珮樺因錢鬧翻，妻子帶著2名兒子搬走分居，朱雪璋16日情緒失控，先打電話恐嚇妻子，再闖進小兒子就讀的埔墘國小，強行帶走小兒子藏匿，海山分局偵查隊獲報獲報在校門口逮人，朱嫌友人也帶回朱的幼子。

海山警分局調查，朱雪璋與妻子吳珮樺結婚9年，吳女與前夫育有2子，脾氣暴躁的朱雪璋數度怒飆、咆哮妻子及2名兒子，甚至對妻子、大兒子動手，日前因與妻子有財務糾紛，妻子3月間帶著2名兒子搬到新北市板橋分居。

朱雪璋16日下午1時許，先打電話給妻子，恐嚇把小兒子帶走送出國，讓母子無法見面，不久他以跟老師約好為由，闖進小兒子就讀國小，騙過警衛換證進到校園內，校方發現後試圖阻擋，他還是帶走繼子，並友人帶到桃園藏起來。

海山警分局獲報，在校門口找到朱嫌，偵查隊幹員將他帶回偵訊，他不願交代繼子行蹤，直到他所委託的友人發現情況有異，在警方通知下，帶著朱的繼子到警局，警方帶回朱男時，他仍不承認犯行，辯稱要跟太太溝通，還說只是夫妻吵架，警方追問下，朱嫌仍不透露小孩行蹤；警方依妨害自由、家暴和略誘等罪嫌偵辦。

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