天龍國年約千人拒酒測繳9萬 交通隊：擬修法提升到18萬

北市酒駕拒測統計。（圖：台北市警局提供）

2018-04-17 13:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市警察局今上午赴北市議會工作報告，談到警局推動酒駕零容忍運動，北市議員徐世勳質疑真能達效果？付個錢（9萬元），還可拒測，現在直接付錢的人不少吧？！北市交通警察大隊坦言，北市酒駕拒測有增加趨勢，近4年比例從4.04％攀升到9.05％，1年約有1千人次拒測，中央已在修法將拒測罰款從9萬元提升為18萬元。

市警局報告指，依警政署計畫，北市每月規劃2次全國性、4次區域性跨大取締酒駕勤務，並請各單位如遇疑似酒駕情事，即依「警察職權行使法」攔查，積極推動酒駕零容忍運動。

但徐世勳表示，這樣處罰方式，真的能達到效果？民眾付個錢，還是可以拒測，現在願意直接付錢的人不少吧！質疑這樣罰款真的足夠？北市最常遇到這種狀況，他建請中央調整相關規定。

交通大隊坦言酒駕拒測案件有增加趨勢，根據統計2013年至去年，北市酒駕取締總件數約1萬至1萬1、2千左右，但2013年526件酒駕拒測，隔年雖降為409件，但2015年增為689件、2016年至去年則爆增至1千餘件，近5年拒測比例從4.83％攀升到9.05％。今年1至3月甚至達322件、拒測比例是11.37％，已是近5年多最新高。

但北市議員陳建銘則說，現在社子島酒駕臨檢都非常流行，在一大早7到9點、下午5到7點，很多上班族昨晚喝酒，一起床去上班、早上還有一點酒氣，馬上酒駕就被抓，他不是喝酒、真的是昨晚的；有些是剛下班喝阿比的工人，酒駕被抓走。此外，北市警方還會跨區進行酒駕攔檢；他贊成白天於重要路口攔檢酒駕，但認為執勤技巧要檢討。

警察局長陳嘉昌回應，會要求交通大隊做合理精進的作為，不要讓民眾覺得取締找麻煩。

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