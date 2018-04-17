無良父母遺棄親生兒 8年後小孩沒入學才曝光

2018-04-17 13:01

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警少年隊去年接獲新生未入學中輟系統通報，發現1名7歲彭姓屆齡應入學男童去向不明，才知彭童早在2010年出生，就被母親彭女、父親潘男涉嫌棄養交給不詳身分人士，高雄地檢署今將彭女、潘男2人依遺棄罪嫌起訴，並建請法院依兒少法加重其刑。

檢方調查，彭姓女子（47歲）、潘姓男子（49歲）是夫妻，彭女2010年產下一男嬰，2人明知應對沒有自救力的男嬰負有養育及保護之責任，卻由彭女在同年2月於高雄鳥松區長庚醫院將男嬰交給不詳身分人士帶走，未對男嬰為生存上必要之養育與保護責任。嗣經高雄市警少年隊去年接獲新生入學中輟系統通報，找上彭女2人查訪，始知上情。

檢方調查時，彭女向檢方說男嬰交給「陳X儷」，但檢方卻查知她早在2011年就向前鎮警分局報案彭童失蹤，並向社工說是交給桃園一名女子「張X麗」，但卻將自己的電話謊報為張女的聯絡電話，提供的張女住址也查無此人。檢警調閱數十筆「陳X儷」同名女子口卡，彭女也指認不出。

檢方認為，彭女2人2010年2月就將男嬰交給不詳人士，卻隔了1年才向警方報案失蹤人口，顯然無意找回小孩，無意找回小孩，至為明顯。

全案依遺棄罪嫌將彭女、潘男2人起訴，並建請法院依兒少法加重其刑。