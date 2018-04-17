女嬰哭鬧被父餵奶摻安眠藥死亡 因這原因減刑

2018-04-17 12:49

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名患有精神病的父親，因受不了2月大的女兒哭鬧，竟將含有三級毒品FM2成分的安眠藥、摻入奶粉餵食，女嬰中毒身亡。父親事後雖痛哭表達懊悔，仍被檢方依殺人罪起訴。案經士林地院審理，並參酌精神鑑定結果認定，被告犯案時確受憂鬱症所苦，導致接近輕度智能障礙，雖仍依成年人故意對兒童犯傷害致死罪論處，但符合減刑規定，稍早判刑3年10月，可上訴。

判決提到，殺害女兒的男子與妻子長期在醫院精神科就診，案發前育有一對兒女，兒子約3歲、女兒2個月大，一家人與中風母親同住，夫妻平時以打零工維生。

前年7月27日清晨4時許，夫妻要餵女嬰喝奶卻見小孩已無心跳，趕進送醫搶救仍回天乏術

檢方獲報後驗屍察覺有異，經法醫解剖後確定女嬰因服用過量FM2，引發急性藥物中毒休克致死；檢警11月間果然在男子住處搜到106顆含有FM2的安眠藥。

父親到案後承認因受不了女兒哭鬧，才會將看診取得的藥物磨成粉，並摻入奶粉沖泡餵食，女兒每次喝下後都會熟睡，加上每次只磨半顆量，以為「量少不會怎樣」，已餵了3到4次；其妻則稱不知道女兒被下藥，願意相信丈夫不是故意害死女兒。

但檢方偵查後認為，安眠藥含有FM2成分，依國家規定須由醫師開立處方簽後才能取得，即便是成人也不得過量服用，何況是還在襁褓中的女嬰，因此依殺人罪起訴。

不過，法官審理後表示，父親主觀上應無故意害死女兒本意，依其犯行應僅有「傷害」犯意，另考量犯案時有憂鬱症狀，也因該症狀導致接近輕度智能障礙，且犯後深具悔意，雖仍依成年人故意對兒童犯傷害致死罪論處，但符合減刑規定，今判刑3年10月。

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