陳鴻斌騷擾助理改判案 陪席法官的簽呈消失了

台北高等行政法院法官陳鴻斌涉嫌騷擾女助理，原被職務法庭判免職，再審後改判罰薪俸1年。（資料照）

2018-04-17 12:20

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉嫌騷擾女助理，原被職務法庭判免職，再審後改判罰薪俸1年，引發社會熱議，就在監察院也要提再審前夕，突有消息傳出，該案的陪席法官謝靜慧曾寫了封簽呈給審判長林文舟，質疑合議庭的組成合法性，盼能轉交給公懲會委員長石木欽處理，但簽呈最後竟消失了。

據悉，謝靜慧認為根據「法官法」規定，職務法庭的當然審判長應為公懲會委員長，但本案卻由資深法官林文舟擔任審判長，有違法之虞，遂於3月2日寫了封簽呈給林文舟，質疑合議庭合法性，並請他把簽呈轉交給石木欽，由石木欽召集12位職務法庭法官討論這個行政事務問題。

石木欽輾轉得知謝靜慧有此質疑，卻遲未收到簽呈，便於3月5日請林文舟說明，林文舟援引「法定法官原則」，認為案件審理中不得任意更換審判長，合議庭的組成沒有問題。

5名合議庭法官中，有4名認為應改判罰薪，唯一一名堅持應維持免職的謝靜慧，於3月8日宣判後，同日宣布辭任職務法庭法官，藉此表達不滿。

林文舟表示，並未如外傳「隱匿公文」，所有的資料都有請司法院函轉監察院，包括謝靜慧的簽呈，如果真的因此被調查，他也沒也意見，盼能藉此釐清事實真相。

熟悉林文舟審案態度的同僚指出，林工作態度謹慎又認真，從沒想過會因一起判決而引起軒然大波，心情沮喪，事後已辭任職務法庭法官，且不再回任。