弄丟兒子送的吹風機好難過 警尋回終露笑容

2018-04-17 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市80歲劉姓阿嬤將兒子送的吹風機遺留在計程車上，無助下只好打電話請求警方協助，警方調閱多筆監視器後，雖然找到阿嬤所搭乘的計程車卻始終聯絡不上運將，沒想到該計程車剛好載客到一中商圈轄區內，恰巧被巡邏員警發現立即攔下，順利找到吹風機並送回阿嬤身邊，讓她又驚又喜大讚警方鍥而不捨的幫忙。

台中市第二分局育才派出所警員徐聖傑、蔡孟修、羅揚駿，上週接獲民眾報案，表示有東西遺留在計程車上希望警方協助，經到場了解，8旬劉阿嬤心急表示，稍早搭乘計程車返家後，才發現兒子送的吹風機遺留在計程車上，因為吹風機是在中國工作的兒子特地在當地買給她的禮物，意義非凡，一想到可能找不回來讓她十分自責難過。

警方得知原委立即調閱沿途路口監視器逐一過濾車輛，終於發現阿嬤所描述，車頂有著大行李架的計程車曾行經其住家附近，當警方循線聯絡計程車運將時，撥打電話多次卻無人接聽。

沒想到就這麼巧，員警當天下午巡經一中商圈附近的三民路、太平路口時，恰巧發現該計程車載送乘客下車立即攔下詢問，果真在後車廂發現阿嬤所遺留的吹風機，當阿嬤看到吹風機失而復得又驚又喜，原本滿臉的愁容隨即換上燦爛的笑容，對於警方積極的服務態度非常感動。