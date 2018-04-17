改造槍10萬元賣不掉 警察抓通緝犯、搜獲槍彈

徐嫌兜售槍彈開價10萬元，但買家只願用5萬元購買。（記者張瑞楨翻攝）

2018-04-17 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第三分局前天（15日）於台中市西屯區查緝徐姓通緝犯，他身背誣告、偽造有價證卷兩件案件通緝，居無定所並以大型機車代步，員警於超商內逮捕他，赫然發現他隨身攜帶改造槍枝1把與子彈8發，幸好雙方沒有駁火交戰。

徐嫌宣稱，改造手槍與子彈是朋友寄賣，他開價10萬元，買家卻砍價5萬元，他不願意賤價賣出而隨身攜帶，警方依據槍砲彈藥刀械管制條例法辦，並解送地檢署歸案。

中市三分局偵查隊前天接獲徐嫌騎乘大型機車，於本市西屯區漢翔路段出沒訊息，員警埋伏發現他逗留於上述路段的超商內，盤查時見他隨身攜帶一個背包，裡面竟有改造手槍1支、子彈8顆，員警嚇一大跳，幸好徐嫌不敢輕舉妄動，避免一場駁火傷亡之災。

徐嫌坦承他非法持有改造槍彈，但他宣稱是朋友在今年2月所寄放託售，他向有意購買的買家開價槍彈共10萬元，買家卻砍價5萬元，他不想賤價求售，遂隨身攜帶，警方初步鑑驗，認槍枝主要結構完整、機械性能良好，撃發功能正常具有殺傷力，警方懷疑另涉刑案，正積極偵辦中。

徐嫌於超商內被警方逮捕。（記者張瑞楨翻攝）