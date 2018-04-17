頂樓加蓋惡住戶 檢察官：阻礙逃生通道可處3年刑

頂樓加蓋已成台灣天際線怪現象。（資料照）

2018-04-17 11:11

〔記者吳政峰／台北報導〕日前一名網友指出，他家公寓頂樓被其他住戶霸佔10年，不但加蓋了違章鐵皮屋，還私設鐵門鎖死樓梯間，不讓他人上頂樓，對此，基隆地檢署檢察官劉彥君17日透過台灣司法人權進步協會表示，鎖門如果阻礙逃生通道，使他人生命陷於危險，最重可處3年徒刑。

劉彥君指出，1995年以前的老違建，行政機關雖然認可「免拆」或「緩拆」，但這只是政府機關的行政措施，其他住戶仍可訴請拆除，法院並不會因為該違建被列為「免拆」或「緩拆」，就判決頂樓住戶勝訴。其他用戶一旦取得勝訴確定判決，就可以聲請強制執行，拆除該違建，而且拆除費用還要由該樓頂平台加蓋的住戶負擔。

劉彥君舉例，甲在1980年間在頂樓平台加蓋違建，2007年賣給乙，乙取得違建的所有權，與其他住戶達成使用頂加的協議，就算這樣，乙仍不得違反屋頂平台的避難使用目的，加裝鐵門鎖死樓梯間，否則就是違背屋頂原始設計性質及構造，其他住戶可向法院聲請拆除頂加與鐵門。

劉彥君表示，鎖死樓梯間，除違反公寓大廈管理條例，可處4萬元至20萬元罰鍰，屆期若不改善，得連續處罰外，亦會致生刑事責任。法院實務上許多刑事判決均認為，阻塞公寓大廈的逃生通道，妨礙其他住戶在火災或其他災難發生時，沒有辦法經由頂樓的逃生門進入頂樓平台避難，使他人生命身體陷於危險，即構成刑法第189 條之2 第1 項後段之阻塞逃生通道罪，可處3年以下有期徒刑。

劉彥君建議，民眾若反對頂加或樓梯間被鎖死，可有以下幾種方式：

一、向主管行政機關提出檢舉請求拆除。

二、向法院起訴主張民法的所有物妨害排除請求權、侵權行為及不當得利。

三、向當地地檢署或警方提告追究頂樓住戶相關刑事責任。