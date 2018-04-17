23歲醉漢「強抱」菜鳥男警 3警合力才將他送回家

曾姓男子酒醉倒被路人發現「報警處理」，醉男見暖警也「抱緊處理」，暖警怕他跌倒，硬杵著讓他抱靠。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-17 11:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾姓男子今晨1點20分酒醉路倒，路人見狀擔心他的安危，立刻報警處理，曾男被警方叫醒，沒想到曾男見男警也「抱緊」處理，被強抱的男警洪吉祥怕對方不穩會跌倒，硬杵著讓曾男靠，曾男表示住在附近，經3名警察合力將他攙扶返家休息。

31歲暖警洪吉祥今年1月剛畢業，目前有女朋友，從警僅三個月，他表示被抱當下原本想推開，但怕對方不穩反而受傷，只好讓他靠著，回想當時心裡很緊張，因為從警迄今也沒有過這樣的經驗，他苦笑說還好是被男生抱，不然不知道該怎麼跟女友解釋。

中山派出所警員鍾耿仲、林依甯、洪吉祥於今晨接獲民眾報案，有男子倒臥在南台橫路某大飯店前騎樓地，3人迅速趕到現場，現場有消防局救護人員及一名曾姓男子（23歲）倒臥地上，該男子身上散發濃厚的酒氣味，對於鍾等3員的呼叫關懷全然無所反應，顯然曾男應是酒醉路倒，才會不省人事。

經消防局救護人員評估無外傷，曾男也表示不願送醫，也無自傷或傷人之虞，沒有強制送醫等必要，經員警反覆詢問後，曾男表示就住在南台橫路公寓，於是鍾等3員合力攙扶當事人會住處休息。