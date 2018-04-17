雷射手臂除斑傷瞎一隻眼 養生會館違醫師法被訴

2018-04-17 10:48

［記者楊政郡／台中報導］在台中市北區經營養生會館的陳婦，105年元月為客人楊女進行右手臂除斑，涉嫌不慎讓雷射光束掃到楊婦左眼，導致視網膜出血，損失一目視能的重傷害，台中地檢署依違反醫師法及過失致重傷害起訴。

陳婦矢口否認為楊婦操作雷射儀器，坦承她不具醫師資格，但辯稱沒有操作雷射儀器替楊婦除斑，應是楊婦在當月31日與她人起衝突眼睛受傷，不是雷射造成，楊婦事後要求上百萬賠償，陳婦表示10萬以下可接受，雙方無法和解，已進入民事訴訟。

起訴書指出，105年元月13日陳婦的養生會館，來了業務員推銷一台「白瓷淨膚」雷射儀器，當場為陳婦進行臉部測試，陳婦很滿意。正好護膚店客人、兼好友楊婦在場，詢問能不能除斑？陳婦回答沒問題，涉嫌操作該雷射儀器，為楊婦進行右手臂除斑，檢察官調查雷射儀器屬二級醫療設備，非醫師人員不得操作，顯已違反醫師法。

而楊婦躺在美容床上進行右臂除斑，陳婦不慎把雷射光掃到楊婦左眼，楊婦翌日到眼科診所進行診療，主訴做雷射後視力模糊等。又驗出視網膜出血、黃斑部水腫，經治療左眼最佳矯正視力0.1，無法恢復正常，喪失一目。

陳婦否認犯行，辯稱同年元月31日楊婦與他人起衝突有傷到眼睛。檢察官調查事發前後兩次就醫紀錄，104年底楊婦就醫主訴被小學生打左臉、105年元月31日主訴被他人打右臉，都沒有說到眼睛傷害問題，僅在105年元月14日眼科門診提及雷射造成視力模糊，楊婦供稱就是陳婦為她做雷射，陳婦犯行明確，依違反醫療法、過失致重傷害等罪起訴陳婦。