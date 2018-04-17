北檢緊急取消本週傳喚 不排除就訊管中閔

2018-04-17 10:27

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣大學校長當選人管中閔，被檢舉涉嫌赴中國違法兼課等多項爭議，台北地檢署依違反國家機密保護法分「他」字案調查中，北檢偵辦此案保密到家，承辦檢察官繼調閱管的入出境資料後，13日密訊5名台大教務處行政人員；據悉，檢察官原擬於本週以他字案被告身份傳喚管中閔到案說明，卻因媒體緊盯守候，北檢緊急改期，為避免媒體緊迫盯人，檢察官不排除前往特定地點就訊管中閔。

管中閔案因涉及敏感政治議題，北檢檢察長邢泰釗對於偵辦進度，僅低調表示「偵查不公開」。為避免承辦檢察官受政治力等因素干擾，影響辦案進度，要求北檢所有人封口。本報掌握，北檢將此案指分給重大刑案專組「吉組」負責，承辦檢察官是台大法律研究所畢業的高材生。

北檢接獲民眾檢舉，指管中閔身為受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後，未經報備核准就到中國兼課，涉及違反「國家機密保護法」有關涉密退職政務人員管制3年赴中相關規定。

檢舉另指出，管中閔於2005年起，曾在中國廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職，但依據「教育人員任用條例」規定，「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」

為釐清管中閔被控非法赴中兼課等爭議，承辦檢察官近日除調閱管入出境資料，並向國發會等單位取得管申報赴中的明細和相關資料，釐清相關疑點，13日低調密訊與此案相關的5名證人，訊後均請回。

據悉，北檢原擬於本週以他字案被告身份傳喚管到案說明，卻因媒體一連數日聚集信義路第五辦公室守候採訪，為避免傳喚管一事曝光，被外界質疑，決定暫時取消傳喚。