贍養費太少！離婚女「想吃好一點」自備剪刀到大賣場…

陳姓女子「想吃好一點」竟異想天開剪掉條碼，偷鮭魚、鱸魚、牛肉等食材藏於袋內，被店員發現報警，陳女供稱贍養費不夠生活，警方將她移送法辦。（記者黃良傑翻攝）

2018-04-17 09:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕52歲陳姓女子異想天開，自備剪刀到大賣場剪掉條碼，偷鮭魚、鱸魚、豬肉、牛肉、開心果、雞蛋等10樣食物藏於袋內，只拿2顆蘋果和咖啡結帳，店員發現報警，陳女供稱贍養費不夠生活，「想吃好一點」才行竊，新興警方搖頭，依竊盜罪嫌將她送辦。

中山所今指出，陳女（52歲）於15日傍晚走進生鮮超市購，拿出預藏剪刀，將鮭魚、鱸魚、牛肉、杏仁果等10樣，剪下外包裝條碼，貨品總價1164元，再把物品放入隨身提袋內，僅拿了蘋果2顆及濾掛式咖啡結帳離去，不料，經過門口感應器就發出嗶嗶聲，店員攔人要求檢查提袋，赫然發現一堆被剪掉條碼的物品，立即報警處理。

女店員表示，超市對於較高單價物品都會有其他方式來做感應，並不是剪下條碼就能順利躲過，店內也有裝設監視器防範，但仍有人異想天開剪條碼偷食材。

陳女供稱，因為長期失眠而無法集中精神工作，早已失業多年，平常靠前夫的每月贍養費1萬2千元過活，扣除屋租水電費外其實生活得有點吃緊，因為想吃好一點，趁傍晚下班期間人潮多下手，被逮感到懊悔，願意賠償店家，全案依竊盜罪嫌移送法辦。