獨家》6槍打死通緝犯 這條「87法」害死全國警察

基層警員哀嘆，雖然開槍嚴正執法獲得民眾支持，但法律卻沒有保障警員。（記者王捷翻攝）

2018-04-17 00:19

〔記者王捷／台南報導〕竊盜通緝犯翁國銘，拒捕開車衝撞險讓警員截肢，警員開槍制止導致翁國銘中槍不治，基層警員說，雖然大部分民眾鼓勵警方嚴正執法，法律卻沒有保障警察，依據刑事訴訟法第87條，通緝犯明定是「司法警察官」與「檢察官」可以逮捕，但實務上卻都是警員違法逮捕通緝犯，律師洪明憲認為，這條「87法」應該修法將司法警察納入，可逕行逮捕通緝犯，使得實務操作更健全。

實務上，通緝犯都是「司法警察」逮捕，若發生侵害權行為，法律上容易被質疑程序有問題，長期以來都未修法，台南市警察局長局長黃宗仁認為，警察抓通緝犯，已經是警界的常識，壞人抓就對了，可是刑訴法87條明顯讓基層警員值勤受到阻礙，他會向警政署表達意見，建議修法。

法界人士質疑，刑訴法87條規定，通緝經通知或公告後，由檢察官、司法警察官可以拘提被告或逮捕，但矛盾的是，刑訴法第78條討論拘提時，司法警察、司法警察官都可以拘提，為何在78條司法警察官、警員都可以拘提，但87條逮捕通緝犯只能由司法警察官逮捕？

目前通緝犯是由第一線基層警員執行逮捕，實務與法令有落差，法界人士說，如果警員逮捕通緝犯時，遇到侵權行為，容易引起程序正當性的問題，在重視程序正義的時代，讓警員逮捕通緝犯時失去保障，這條87法再不修法，警員只能繼續積非成是。

另一位法界人士指出，在刑訴法的通知、拘提、逮捕、通緝、逮捕後的處置，會把司法警察與司法警察官的規定分開，雖然也有人討論，司法警察官有權指揮司法警察逮捕通緝犯的權利，那刑訴法乾脆一律規定司法警察官做即可，無須分別警員與司法警察官，87條修法能加上司法警察比較周全。

警眷則指出，雖然87條規定通緝犯是司法警察官、檢察官才能抓，但實務上卻是警員在抓，當警員逮捕通緝犯發生意外時，如果刑訴法有明文規定，那麼警員就有法律作為後盾嚴正指法，警方執法不能只靠輿論帶風向，她會向警權會建議，提修這條「87法」，將警員、檢察事務官納入87條中，保障警方執法權益。