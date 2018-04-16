4/16 今彩539頭獎開出1注！威力彩頭獎摃龜

2018-04-16 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（16日）晚開獎的第107000031期威力彩，頭獎摃龜；第107000091期今彩539，頭獎1注獨得，可得獎金800萬元，由雲林縣斗南鎮北銘里延平路二段187號1樓的「好彩頭彩券行」開出。

第107000031期威力彩中獎號碼為：「第一區：19、20、23、24、32、38，第二區：01」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共128注中獎，每注可得4000元；陸獎共1176注中獎，每注可得800元；柒獎共1814注中獎，每注可得400元；捌獎共9915注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4483注中獎，每注可得100元；普獎共2萬3193注中獎，每注可得100元。

第107000031期38樂合彩中獎號碼為：「19、20、23、24、32、38」，五合摃龜；四合共6注獲得，每注可得6萬7500元；三合共78注獲得，每注可得5750元；二合共1607注獲得，每注可得750元。

第107000091期今彩539中獎號碼為：「05、07、08、21、22」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共250注獲得，每注可得2萬元；參獎共8059注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1988注獲得，每注可得50元。

第107000091期39樂合彩中獎號碼為：「05、07、08、21、22」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共265注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6963注中獎，每注可得1125元。

第107000091期3星彩中獎號碼為：「616」，正彩共69注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000091期4星彩中獎號碼為：「9620」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網