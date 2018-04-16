前進航空稱已還錢、與王金櫻無關 債主痛罵：胡扯

2018-04-16 22:02

〔記者黃捷／台北報導〕前進航空公司董事長楊健福被控借6300萬元不還錢，連替他擔保的岳母、國寶歌仔戲花旦王金櫻也受牽連。前進航空今澄清「早就還了很多錢」，是對方拒還本票，拿著「假債權」興訟；債主則氣回「胡扯」，表示將來會在法庭上提出證據打臉。

前進航空今回應指控不實，楊男是因公司剛起步需要資金周轉，才向劉姓男子商借6300萬，絕對沒有聲稱要做博弈專機，且陸續還了7700多萬，劉卻以還有利息未清償，拒絕歸還本票，楊事後又轉讓一塊價值2400萬元的土地、某上市櫃公司市價近400萬的股票抵債，「我們沒有脫產，而是名下財產都被債主搬空了。」

前進航空並指，王金櫻擔保部分，王本人並不知情，是對方要求簽下王的名字才願意借錢，楊才會自行代簽，後來爆發糾紛，楊怕牽連王，才會離婚獨自處理債務，事後也開6300萬支票和解，此事已與王無關。

前進航空表示，儘管楊還了不少錢，劉男仍持原來的6300萬本票打官司，並將部分「假債權」轉讓他人，甚至還派人到楊住處噴漆，「此事浮上檯面也好，讓司法更重視這件事，加速調查還他們公道。」

劉男得知回應，氣得痛批「胡說八道」，否認噴漆，他們本來連同利息求償1億多，後來調解時一一對帳，法院才把其中6300萬元判給他，若楊男真有還款，為何不在法庭提證據反駁，反讓法官裁准支付命令，6300萬支票也一再跳票，根本領不到錢，如今楊男脫產完畢，說要自己負責已經來不及，他呼籲其他債權人也出面，一起揭開楊、王的假面具。