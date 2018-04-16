去沖繩參加朋友婚禮 廉航突取消班機只給退去程不退回程

2018-04-16 20:36

〔記者鄭景議／台北報導〕一名陳姓民眾向本報控訴，日前自己訂了樂桃航空機票，要前往沖繩參加朋友的婚禮，想不到樂桃因為班機調度問題，臨時取消班機，不僅如此，樂桃只答應退他去程的機票，不退他回程的機票，讓陳男傻眼，忍不住抱怨「我都沒去，要怎麼回？」

陳男說，他本來預定要搭乘1月31前往沖繩參加一個朋友的婚禮，預計一路玩到2月3日，於是向樂桃訂了一張去程以及回程的機票，樂桃卻在31日凌晨0時多發EMAIL表示，因為班機調度的問題，他要搭乘的班機臨時取消不飛，陳男也沒有看見MAIL，直到當天早上九點去機場時才發現這件事。

當時陳男排不上後補下午的班機，樂桃提出讓陳男搭乘隔天的飛機前往沖繩，但陳男要參加的婚禮就在31日晚上，隔天再去就沒有意義了，所以要求樂桃退票，想不到樂桃表示，去的飛機因為他們自己延誤，所以會全額退費，但是回程的班機有飛，沒辦法退。

陳男表示，對於航空公司這樣的做法，他沒有辦法接受，他認為，如果是因為自己的緣故，無法搭上班機，那航空公司不理賠也就罷了，但是今天是航空公司自己的關係，應該要連回程一起退才對，「我都去不成了，我要回程幹嘛？」

陳男也委託當時的旅行社向民航局投訴，但是民航局卻也拿樂桃航空沒轍，旅行社表示，樂桃航空的解釋是因為陳男買的機票，是買一張去程一張回程，而非直接買來回，所以只能退去程，因為單張單張買比較便宜，所以有不少遊客都選擇這樣的買法，如今遇到這樣的波折，旅行社也認為陳男的權益嚴重受損，但是投訴民航局結果卻無效。

陳男也出示民航局的回文，上面明確寫著「因為來回航空分屬不同訂單，樂桃航空將無法視其為同一來回行程，辦理退費，敬請見諒」。

旅行社的一名職員則表示，搭廉價航空常常有退費糾紛，廉航不像華航或是長榮，班機十分少，而且意外發生時沒有完善的處理機制，例如今天若是華航遇到班機調度無法起飛，他們會與其他航空公司協調，幫忙讓乘客搭上其他航空公司班機，但是廉航通常都沒有這樣的機制，以致糾紛時常發生，日前就有乘客向香草航空退票未果，告上法院獲得行李托運費用的返還，就是一個很好的例子。