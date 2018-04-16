路不平直直開過去7旬婦「震」一下骨折 司機GG！

2018-04-16 20:30

〔記者王定傳／新北報導〕70多歲的鄒姓婦人前年搭遊覽車旅遊時，因路面顛簸，司機又沒閃避、減速，害沒繫安全帶的她「彈了一下」，胸椎骨折；新北地院法官認為，司機沒注意路況顛簸，沒採適當方式減少震盪，有過失，鄒婦自己沒繫安全帶也要負一半責任，判司機及其公司賠償16萬餘元。

據查，前年4月16日，鄒婦從新莊搭遊覽車南下，到美濃高雄農場等處旅遊，下午5時許，行經美濃某產業道路時，坐在後排的鄒婦因路面顛簸、震盪，加上她未繫安全帶，整個身體彈起，再墜落於坐位上，因這一震，她隨即感到後腰疼痛、全身無力，抵達農場後，無法行走，送醫才發現竟是第12胸椎壓迫性骨折。

鄒婦認為，司機上車時沒有宣導要繫安全帶，明知路面不平，仍橫衝直撞，害她受傷，事後又沒聞問，求償134萬餘元；客運公司及李男主張，司機沒超速，上車後有囑咐應繫安全帶，路況顛簸不可歸責於司機，且鄒婦受傷是自己沒繫安全帶所致，與司機無關。

法官調查，司機當時到底有沒有口頭說明，或播放影片宣導要繫安全帶，已無從得知，但鄒婦原本能自由走動，經這一震後，隨即感到腰痛，手腳無力，且這不是因舊疾所致，判定震盪與受傷有因果關係。

再加上有證人指出：「司機可能沒有注意到路上不平」等語，法官才判定司機未注意路況巔簸，又沒適當閃避或漸進式減速，有過失，判賠32萬元，但鄒婦沒繫安全帶也要負一半責任，扣除後需賠16萬餘元。