要嘿咻拉回魂魄？ 假乩童藉神明名義性侵少女 判關7年6月

2018-04-16 19:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子何郡泓自稱是中壇元帥的乩身，利用BEETALK及臉書加好友的方式，認識未滿14歲少女小君（化名），聊天過程中宣稱她將遇死劫，要立刻做法，騙小君到家中脫去衣物，進一步性侵。基隆地方法院審理後，認為何男拐騙未成年少女性交，依觸犯妨害性自主罪，判他有期徒刑7年6月。

檢警調查，有毒品前科的何姓男子出獄後不知悔改，透過網路軟體結識未滿14歲的小君，對談中認為她年幼可欺，佯稱家中開設廟宇，自己是中壇元帥的乩身，騙小君說她將在15天內發生嚴重的事情，還會住院；再轉變語氣，稱神明要他救人，所以要小君跟他聯繫，還要她不能說出去。

小君擔心自己真有生命危險，趕緊聯繫何男，拜託他幫忙化解。何男見小君上鉤，用LINE傳訊息給小君說「在家三不五時，妳會被七爺八爺帶走妳生命」等訊息，要求她立刻到自己家中。

小君抵達之後，何男恫稱她的三魂七魄中的兩魂已經被拉走，必須進行性行為，才能將魂魄拉回來；小君詢問可有其他方式可以解決，但都被何男否定，最後在違反小君的意願下，雙方發生性關係。

本來充滿笑容的小君，回家之後心情沉悶，開始不太愛說話，幾天下來家人感覺不對勁，經多次詢問，拖了快一個月才知道何男竟假藉神明旨意欺負小君，馬上到警察局對他提出告訴。

何男在法院審理時才承認犯行，有利用神明旨意，欺騙小君，還跟她發生性關係，

法官認為，何男利用少女的無知懵懂，對她性侵，對小君未來人格發展造成不良影響，且於審理時，才承認犯行，故判有期徒刑7年6月。