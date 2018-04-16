開槍擊斃拒捕通緝犯 警貼身緝匪57秒驚險片曝光

警方鑑識人員勘驗現場與採證調查。（記者王俊忠攝）

2018-04-16 17:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市永康分局兩男一女3名員警今上午9點多越區到北區西門路抓翁姓竊盜通緝犯，當時翁嫌正要上車，發現苗頭不對藉口竄進駕駛座開車，上前盤查的男警試圖阻止卻被拖行，另兩警見狀對嫌犯車身與車輪連開約6槍，嫌犯中彈受傷，被送醫急救，但已無生命跡象；3名攔查員警身體也有傷。

警方貼身查緝翁嫌的57秒密錄器影像稍早曝光，畫面中可見翁嫌先對員警佯稱「我不會走啦，要到車上拿手機」，翁接著轉身快速鑽進駕駛座，發動車子腳踏油門，與劉警不斷拉扯，車子先往前走再後退，接著衝上左前方的快車道分隔島，這時砰、砰、砰槍聲大作，嫌犯發出哀鳴聲，員警急忙叫救護車。救護人員趕到對翁嫌做CPR，員警表情沉重。路口監視器也拍下這段驚險畫面，兩名支援員警從副駕駛座的方向開槍，車子暴衝撞向分隔島後停住。

今上午9點半許，永康分局大橋派出所3名警員到南市北區西門路三段17號前查緝翁姓竊盜通緝犯（55歲），警員劉耿明上前表明身分、將依法逮捕，翁嫌抗拒逮捕並上停在路旁停車格的自小客車欲逃離。

劉警從翁嫌座車駕駛座車門外抓住方向盤，翁仍駕車逃逸，劉警遭到強行拖行，另兩名一男一女支援警力到場見狀立即開槍制止，兩警共對翁嫌座車開了6槍，嫌犯車子開了十多公尺後到西門路、成功路口停下，翁嫌右下胸部中彈，其座車內、外血跡斑斑，被送往成大醫院急救，惜仍傷重不治。

遭拖行的劉耿銘右膝蓋挫傷、有腦震盪情形；兩名支援員警手部都有擦傷。

永康分局偵查隊長郭乃榮表示，員警盤查嫌犯時被嫌犯駕車強行拖走，情勢危急，支援員警不得已才開槍制止，約對車輛開了6槍，其中有子彈打中嫌犯身體，送醫急救，鑑識人員已到現場採證調查。台南。檢署檢察官彭郁清稍後也到場勘驗現場、了解釐清案情。

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